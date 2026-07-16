Visite commentée spéciale « technique », accompagnée d’un ancien pilote de la machine de la pente d’eau de Montech, Pente d’eau de Montech, Montech

Informations pratiques

Visite commentée spéciale « technique », accompagnée d’un ancien pilote de la machine de la pente d’eau de Montech Samedi 19 septembre, 14h30 Pente d’eau de Montech Tarn-et-Garonne

20 personnes maximum. Gratuit. Sur réservation. Visite technique à partir de 12 ans (définir avec l’office du tourisme si demande pour plus jeune).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez la pente d’eau le temps d’une visite commentée spéciale « technique » et laissez-vous emporter par l’histoire de ce site d’exception.

Vous serez accompagné par un ancien pilote de la machine, ancien agent de VNF, qui partagera son expérience et son regard privilégié sur le fonctionnement de cet ouvrage remarquable.

Durée de la visite : 2h.

Sur réservation.

Pente d’eau de Montech 21 rue de l’usine, 82700 Montech Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 64 16 32 http://www.pentedeaudemontech.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 64 16 32 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@grandsud82.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://tourisme.grandsud82.fr »}] Le site de la pente d’eau de Montech, inscrit dans un projet de valorisation touristique lancé en 2015 par le conseil départemental de Tarn-et-Garonne et VNF, a été officiellement inauguré en 2021 et a déjà conquis de nombreux visiteurs venus le découvrir.

Ce lieu exceptionnel met en valeur un patrimoine unique lié au tourisme fluvial et aux trésors industriels le long du Canal des Deux Mers. À partir du nouvel office de tourisme intercommunal, installé dans l’ancienne papeterie, les visiteurs peuvent se promener le long du canal latéral à la Garonne sur une distance de 2,7 km, à la découverte d’un site à la fois naturel et technique, offrant une expérience inattendue.

La machine de la pente d’eau a été restaurée et arbore désormais des couleurs vives, inspirées du mouvement artistique Memphis, lui donnant une allure moderne et dynamique.

En été, un espace muséographique installé à bord d’une péniche Freycinet accueille le public pour une immersion captivante au cœur des secrets de cette incroyable mécanique. Découvrez l’histoire de cet ouvrage magnifique qu’est la Pente d’eau de Montech ! Parking sur le site de la papeterie.

Découvrez la pente d’eau le temps d’une visite commentée spéciale « technique » et laissez-vous emporter par l’histoire de ce site d’exception.

©OTI GSTG