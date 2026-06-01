Nampcel

Concert à Nampcel

Nampcel Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le groupe Roadmaster s’arrête le temps d’une soirée dans le village de Nampcel pour un concert !

Au programme

– Blues Rock

– Soul Funk

– Hard rock.

Restauration sur place. Venez nombreux !

Le groupe Roadmaster s’arrête le temps d’une soirée dans le village de Nampcel pour un concert !

Au programme

– Blues Rock

– Soul Funk

– Hard rock.

Restauration sur place. Venez nombreux ! .

Nampcel 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 60 39 05 46

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English :

The Roadmaster band stops off for an evening concert in the village of Nampcel!

On the program:

– Blues Rock

– Soul Funk

– Hard rock.

Catering on site. Come one, come all!

L’événement Concert à Nampcel Nampcel a été mis à jour le 2026-05-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme