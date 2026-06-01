Concert à Nampcel Nampcel
Concert à Nampcel Nampcel samedi 27 juin 2026.
Nampcel
Concert à Nampcel
Nampcel Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Le groupe Roadmaster s’arrête le temps d’une soirée dans le village de Nampcel pour un concert !
Au programme
– Blues Rock
– Soul Funk
– Hard rock.
Restauration sur place. Venez nombreux !
Le groupe Roadmaster s’arrête le temps d’une soirée dans le village de Nampcel pour un concert !
Au programme
– Blues Rock
– Soul Funk
– Hard rock.
Restauration sur place. Venez nombreux ! .
Nampcel 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 60 39 05 46
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English :
The Roadmaster band stops off for an evening concert in the village of Nampcel!
On the program:
– Blues Rock
– Soul Funk
– Hard rock.
Catering on site. Come one, come all!
L’événement Concert à Nampcel Nampcel a été mis à jour le 2026-05-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme