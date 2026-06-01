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Concert à Nampcel Nampcel

Concert à Nampcel Nampcel samedi 27 juin 2026.

Ville : 60400 Nampcel

Département : Oise

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Nampcel

Concert à Nampcel

Nampcel Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Le groupe Roadmaster s’arrête le temps d’une soirée dans le village de Nampcel pour un concert !

Au programme
– Blues Rock
– Soul Funk
– Hard rock.

Restauration sur place. Venez nombreux !
Le groupe Roadmaster s’arrête le temps d’une soirée dans le village de Nampcel pour un concert !

Au programme
– Blues Rock
– Soul Funk
– Hard rock.

Restauration sur place. Venez nombreux !   .

Nampcel 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 60 39 05 46 

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English :

The Roadmaster band stops off for an evening concert in the village of Nampcel!

On the program:
– Blues Rock
– Soul Funk
– Hard rock.

Catering on site. Come one, come all!

L’événement Concert à Nampcel Nampcel a été mis à jour le 2026-05-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme