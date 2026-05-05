Concert à Nice : Rossini, Telemann, Taffanel, Tchaïkovsky, Bizet, Aznavour, Wieniawski, Poulenc, Ibert, Piazzolla, Vivaldi Théâtre Francis Gag Nice
Concert à Nice : Rossini, Telemann, Taffanel, Tchaïkovsky, Bizet, Aznavour, Wieniawski, Poulenc, Ibert, Piazzolla, Vivaldi Théâtre Francis Gag Nice jeudi 11 juin 2026.
Concert à Nice : Rossini, Telemann, Taffanel, Tchaïkovsky, Bizet, Aznavour, Wieniawski, Poulenc, Ibert, Piazzolla, Vivaldi Théâtre Francis Gag Nice Jeudi 11 juin, 20h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable
Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert
Concert à Nice : vivez l’émotion de Tchaïkovski, Bizet et Aznavour avec l’Ensemble Musicame France. Un voyage musical unique à ne pas manquer !
Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France au Théâtre Francis-Gag pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Nice. Après une longue absence, l’Ensemble retrouve enfin la scène niçoise et vous invite à partager une soirée unique et inoubliable aux côtés de cinq musiciens d’exception.
**Programme:**
* G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture
* G.P. Telemann : Concerto pour Alto en Sol – Final
* P. Taffanel : Nocturne & Allegro scherzando
* P.I. Tchaïkovsky: Valse sentimentale
* G.Bizet : Menuet & Farandole
* C. Aznavour: La bohème
* H. Wieniawski : Scherzo-Tarantelle
* F. Poulenc: Cantinela pour flûte
* J. Ibert: Concerto pour flûte – Allegro Scherzando
* A. Piazzolla: Oblivion
* A. Vivaldi: Les 4 Saisons : l’été – Final
** Ensemble Musicâme France **
Issam Garfi Flûte, Sybille Cornaton Duchesne Violon-Solo, Matei Ioan 2nd Violon, François Duchesne Alto, Noé Natorp Cello
_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-11T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-11T21:15:00.000+02:00
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https://musicamefrance.com/concert/concert-a-nice-musicamefrance-tchaikovsky-bizet-aznavour/
Théâtre Francis Gag 4 Rue de la Croix 06000 Nice Vieux Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes
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