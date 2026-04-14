Open Barre, Opéra Nice Côte d’Azur, Nice

Open Barre Dimanche 10 mai, 10h00 Opéra Nice Côte d’Azur Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:00:00+02:00

Sous le soleil de la Promenade des Anglais, le Ballet de l’Opéra Nice Côte d’Azur invite petits et grands à partager un moment unique autour de la danse. Face à l’Opéra, un cours de danse classique géant et gratuit réunira le public pour une expérience conviviale et accessible à tous.

Guidés par les danseurs du Ballet, les participants prendront part à un échauffement en musique, inspiré des cours quotidiens de la compagnie. Des barres de danse, dont certaines spécialement adaptées à la taille des enfants, permettront à chacun de découvrir les bases du ballet dans une atmosphère joyeuse et bienveillante.

Une occasion festive de s’initier à la danse classique, en famille ou entre amis, et de vivre la magie du ballet au cœur de la ville.

Opéra Nice Côte d’Azur 4-6 rue Saint-François de Paule, 06300 Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Petits et grands à la barre danse barre

Ville de Nice / Philippe Viglietti