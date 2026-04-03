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JOURNEE INTERNATIONALE DU JAZZ THEATRE LINO VENTURA Nice

JOURNEE INTERNATIONALE DU JAZZ THEATRE LINO VENTURA Nice

JOURNEE INTERNATIONALE DU JAZZ THEATRE LINO VENTURA Nice jeudi 30 avril 2026.

Lieu : THEATRE LINO VENTURA

Adresse : 168 BD DE L'ARIANE

Ville : 06300 Nice

Département : 06

Début : 2026-04-30

Fin : 2026-04-30

Heure de début : 20:30

JOURNEE INTERNATIONALE DU JAZZ Début : 2026-04-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE LINO VENTURA 168 BD DE L’ARIANE 06300 Nice 06

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