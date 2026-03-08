Convention Hypnose Moderne 2026 par le Professeur David Spiegel Hôtel Aston La Scala Nice
Convention Hypnose Moderne 2026 par le Professeur David Spiegel Hôtel Aston La Scala Nice samedi 25 avril 2026.
Convention Hypnose Moderne 2026 par le Professeur David Spiegel
Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Reconnu mondialement comme l’un des plus grands spécialistes de l’hypnose, le Pr Spiegel animera deux journées exceptionnelles de Masterclass sur l’hypnose moderne.
.
Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Convention Hypnose Moderne 2026 par le Professeur David Spiegel
Recognised worldwide as one of the leading specialists in hypnosis, Professor Spiegel will be hosting two exceptional days of Masterclasses on modern hypnosis.
L’événement Convention Hypnose Moderne 2026 par le Professeur David Spiegel Nice a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur