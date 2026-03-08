Convention Hypnose Moderne 2026 par le Professeur David Spiegel Hôtel Aston La Scala Nice

Convention Hypnose Moderne 2026 par le Professeur David Spiegel

Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice Alpes-Maritimes

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Reconnu mondialement comme l’un des plus grands spécialistes de l’hypnose, le Pr Spiegel animera deux journées exceptionnelles de Masterclass sur l’hypnose moderne.

English : Convention Hypnose Moderne 2026 par le Professeur David Spiegel

Recognised worldwide as one of the leading specialists in hypnosis, Professor Spiegel will be hosting two exceptional days of Masterclasses on modern hypnosis.

