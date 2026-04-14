Mai à vélo, aeroport de Nice, Nice

Mai à vélo Vendredi 1 mai, 08h00 aeroport de Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’événement national Mai à Vélo, les agents de la DGAC sont invités à enfourcher leur vélo et à relever le défi des mobilités durables tout au long du mois de mai.

aeroport de Nice aeroport de nice Nice 06206 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Evénement national Mai à vélo