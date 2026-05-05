Concert à Nice : Rossini, Telemann, Taffanel, Tchaïkovsky, Bizet, Aznavour, Wieniawski, Poulenc, Ibert, Piazzolla, Vivaldi, Théâtre Francis Gag, Nice

Concert à Nice : Rossini, Telemann, Taffanel, Tchaïkovsky, Bizet, Aznavour, Wieniawski, Poulenc, Ibert, Piazzolla, Vivaldi Jeudi 11 juin, 20h00 Théâtre Francis Gag Alpes-Maritimes

Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:15:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:15:00+02:00

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France au Théâtre Francis-Gag pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Nice. Après une longue absence, l’Ensemble retrouve enfin la scène niçoise et vous invite à partager une soirée unique et inoubliable aux côtés de cinq musiciens d’exception.

Programme:

G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture

G.P. Telemann : Concerto pour Alto en Sol – Final

P. Taffanel : Nocturne & Allegro scherzando

P.I. Tchaïkovsky: Valse sentimentale

G.Bizet : Menuet & Farandole

C. Aznavour: La bohème

H. Wieniawski : Scherzo-Tarantelle

F. Poulenc: Cantinela pour flûte

J. Ibert: Concerto pour flûte – Allegro Scherzando

A. Piazzolla: Oblivion

A. Vivaldi: Les 4 Saisons : l’été – Final

Ensemble Musicâme France

Issam Garfi Flûte, Sybille Cornaton Duchesne Violon-Solo, Matei Ioan 2nd Violon, François Duchesne Alto, Noé Natorp Cello

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Théâtre Francis Gag 4 Rue de la Croix 06000 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-nice-musicamefrance-tchaikovsky-bizet-aznavour/ »}]

Concert à Nice : vivez l’émotion de Tchaïkovski, Bizet et Aznavour avec l’Ensemble Musicame France. Un voyage musical unique à ne pas manquer ! musique classique concert musique classique

Musicâme France Production