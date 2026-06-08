Concert à Quarouble Quarouble

Quarouble

Concert à Quarouble

18 chemin Dauphin Quarouble Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Grand Concert d’Été Une soirée, 3 ambiances, 100% Tubes !

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable sous le signe de la fête et de la nostalgie ! Le 12 juillet, venez chanter, danser et vibrer lors d’un show exceptionnel de 3 heures de concert non-stop réunissant des artistes survoltés pour faire revivre les plus grands tubes légendaires.

Au programme de cette soirée unique, trois univers musicaux vont s’enchaîner pour vous faire bouger

ABBA DREAM Le célèbre tribute qui vous replongera dans la folie disco du groupe mythique suédois.

BORIS L’incontournable icône festive des années 90 viendra enflammer la scène avec son énergie communicative.

The DeliKate Mademoiselle Un show dynamique dédié aux meilleurs tubes pop, dance, rock et variétés internationales, des années 80, 90, 2000 à aujourd’hui.

3 heures de show, des artistes en live, une ambiance festive garantie !

Un rendez-vous estival idéal en famille ou entre amis pour revivre en live la bande-son de vos plus belles années !

Grand Concert d’Été Une soirée, 3 ambiances, 100% Tubes !

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable sous le signe de la fête et de la nostalgie ! Le 12 juillet, venez chanter, danser et vibrer lors d’un show exceptionnel de 3 heures de concert non-stop réunissant des artistes survoltés pour faire revivre les plus grands tubes légendaires.

Au programme de cette soirée unique, trois univers musicaux vont s’enchaîner pour vous faire bouger

ABBA DREAM Le célèbre tribute qui vous replongera dans la folie disco du groupe mythique suédois.

BORIS L’incontournable icône festive des années 90 viendra enflammer la scène avec son énergie communicative.

The DeliKate Mademoiselle Un show dynamique dédié aux meilleurs tubes pop, dance, rock et variétés internationales, des années 80, 90, 2000 à aujourd’hui.

3 heures de show, des artistes en live, une ambiance festive garantie !

Un rendez-vous estival idéal en famille ou entre amis pour revivre en live la bande-son de vos plus belles années ! .

18 chemin Dauphin Quarouble 59243 Nord Hauts-de-France

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English :

Grand Concert d’Été: One evening, 3 atmospheres, 100% Tubes!

Get ready for an unforgettable evening of celebration and nostalgia! On July 12, come and sing, dance and vibrate to an exceptional 3-hour non-stop show, featuring over-the-top artists reviving legendary hits.

On the program for this unique evening, three musical universes will get you moving:

ABBA DREAM: The famous tribute to the legendary Swedish band, taking you back to the disco craze.

BORIS: The 90s party icon sets the stage alight with his infectious energy.

The DeliKate Mademoiselle: A dynamic show dedicated to the best pop, dance, rock and international variety hits from the 80s, 90s, 2000s and beyond.

3 hours of live entertainment, a festive atmosphere guaranteed!

An ideal summer rendezvous with family and friends to relive the soundtrack to your best years!

L’événement Concert à Quarouble Quarouble a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Valenciennes