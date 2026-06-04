Concert et feu d’artifice à Quarouble Quarouble

Quarouble

Concert et feu d’artifice à Quarouble

18 chemin Dauphin Quarouble Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert et Feu d’Artifice à Quarouble Une soirée festive sous les étoiles

Célébrez l’été à Quarouble ! Le 12 juillet, la ville vous donne rendez-vous pour une grande soirée de fête au Stade de Quarouble. Préparez-vous à vibrer lors d’un concert exceptionnel suivi d’un spectaculaire feu d’artifice qui illuminera le ciel de la commune.

C’est l’occasion idéale de se retrouver en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale et électrique pour fêter ensemble les beaux jours.

Profitez d’une buvette et d’un service de petite restauration pour agrémenter votre soirée.

Concert et Feu d’Artifice à Quarouble Une soirée festive sous les étoiles

Célébrez l’été à Quarouble ! Le 12 juillet, la ville vous donne rendez-vous pour une grande soirée de fête au Stade de Quarouble. Préparez-vous à vibrer lors d’un concert exceptionnel suivi d’un spectaculaire feu d’artifice qui illuminera le ciel de la commune.

C’est l’occasion idéale de se retrouver en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale et électrique pour fêter ensemble les beaux jours.

Profitez d’une buvette et d’un service de petite restauration pour agrémenter votre soirée. .

18 chemin Dauphin Quarouble 59243 Nord Hauts-de-France

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English :

Concert and fireworks display in Quarouble: a festive evening under the stars

Celebrate summer in Quarouble! On July 12, the town invites you to a festive evening at the Stade de Quarouble. Prepare to be thrilled by an exceptional concert, followed by a spectacular fireworks display that will light up the town’s skyline.

It’s the perfect opportunity to get together with family and friends in a friendly, electric atmosphere to celebrate the warm weather.

There’s also a refreshment stand and a snack bar to liven up the evening.

L’événement Concert et feu d’artifice à Quarouble Quarouble a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Valenciennes