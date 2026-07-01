Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour… Quiberville-sur-Mer
samedi 18 juillet 2026 · Quiberville
Informations pratiques
Quiberville-sur-Mer
Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour…
Eglise Quiberville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
La commune de Quiberville-sur-Mer a le plaisir de vous inviter à une soirée musicale empreinte d’émotion !
Concert en hommage au violoniste César Velev.
Laissez-vous porter par un magnifique programme réunissant des œuvres de Bach, Telemann, Vinci, Mozart, Scarlatti, Bizet, Gastaldon, Aznavour, Rachmaninov et bien d’autres.
Avec Eliza Roussel Soprano, Clélia Anthore Violoniste et Karl Baraquin Pianiste.
Entrée libre Participation au chapeau.
Un moment musical de grande qualité à partager en famille ou entre amis, dans le cadre exceptionnel de l’église de Quiberville-sur-Mer.
Nous vous attendons nombreux ! .
Eglise Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33 contact@quibervillesurmer.net
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English : Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour…
L’événement Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour… Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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