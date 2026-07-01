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Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour… Quiberville-sur-Mer

samedi 18 juillet 2026 · Quiberville

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Eglise
Ville
76860 Quiberville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Quiberville-sur-Mer

Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour…

Eglise Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

La commune de Quiberville-sur-Mer a le plaisir de vous inviter à une soirée musicale empreinte d’émotion !
Concert en hommage au violoniste César Velev.

Laissez-vous porter par un magnifique programme réunissant des œuvres de Bach, Telemann, Vinci, Mozart, Scarlatti, Bizet, Gastaldon, Aznavour, Rachmaninov et bien d’autres.
Avec Eliza Roussel Soprano, Clélia Anthore Violoniste et Karl Baraquin Pianiste.

Entrée libre Participation au chapeau.

Un moment musical de grande qualité à partager en famille ou entre amis, dans le cadre exceptionnel de l’église de Quiberville-sur-Mer.
Nous vous attendons nombreux !   .

Eglise Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33  contact@quibervillesurmer.net

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English : Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour…

L’événement Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour… Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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