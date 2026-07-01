Informations pratiques

Quiberville-sur-Mer

Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour…

Eglise Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La commune de Quiberville-sur-Mer a le plaisir de vous inviter à une soirée musicale empreinte d’émotion !

Concert en hommage au violoniste César Velev.

Laissez-vous porter par un magnifique programme réunissant des œuvres de Bach, Telemann, Vinci, Mozart, Scarlatti, Bizet, Gastaldon, Aznavour, Rachmaninov et bien d’autres.

Avec Eliza Roussel Soprano, Clélia Anthore Violoniste et Karl Baraquin Pianiste.

Entrée libre Participation au chapeau.

Un moment musical de grande qualité à partager en famille ou entre amis, dans le cadre exceptionnel de l’église de Quiberville-sur-Mer.

Nous vous attendons nombreux ! .

Eglise Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33 contact@quibervillesurmer.net

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English : Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour…

L’événement Concert à Quiberville-sur-Mer Une vie d’amour… Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux