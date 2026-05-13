Concert à RHUIS Grande rue Rhuis

Rhuis

Concert à RHUIS

Grande rue Eglise de Rhuis Rhuis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Concert à RHUIS

JAZZ

concert TRIO VERB

Organisé par l’association Les amis de Rhuis .

Grande rue Eglise de Rhuis Rhuis 60410 Oise Hauts-de-France +33 6 64 92 33 15 lesamisderhuis@gmail.com

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English :

Concert in RHUIS

L’événement Concert à RHUIS Rhuis a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte