Concert à RHUIS Grande rue Rhuis
Concert à RHUIS Grande rue Rhuis dimanche 7 juin 2026.
Rhuis
Concert à RHUIS
Grande rue Eglise de Rhuis Rhuis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Concert à RHUIS
JAZZ
concert TRIO VERB
Organisé par l’association Les amis de Rhuis .
Grande rue Eglise de Rhuis Rhuis 60410 Oise Hauts-de-France +33 6 64 92 33 15 lesamisderhuis@gmail.com
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English :
Concert in RHUIS
L’événement Concert à RHUIS Rhuis a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte