Bernay-Neuvy-en-Champagne

Concert à Saint Julien le Pauvre

Route de Saint Julien Bernay-Neuvy-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le dimanche 28 juin à 16 h 30, à l’église de St Julien le Pauvre, l’association des amis de l’église recevra le chœur d’hommes Cappellum.

Fondé dans le Perche en 2017, il réunit 7 chanteurs passionnés qui interprètent a cappella un répertoire qui puise dans les nombreuses traditions musicales du monde chrétien. 12 pièces seront interprétées (sans compter les éventuelles surprises) qui seront l’occasion d’un voyage musical à travers les cultures et les époques, avec un attachement particulier à la Corse.

Ce choeur, à la renommée maintenant bien établie, se produira pour la première fois dans notre secteur. Il cultive aussi un engagement concret chanter pour restaurer, en offrant une partie de ses recettes aux associations qui l’accueillent. Ce concert sera en accès gratuit avec participation au chapeau. .

Route de Saint Julien Bernay-Neuvy-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Concert à Saint Julien le Pauvre Bernay-Neuvy-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Sillé-Le-Guillaume