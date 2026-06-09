Concert à Séniergues Concert de musique baroque donné par l’ensemble Cronexos Séniergues jeudi 30 juillet 2026.

Séniergues

Concert à Séniergues Concert de musique baroque donné par l’ensemble Cronexos

15 rue de la Tour Séniergues Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

L’ensemble Cronexos est composé d’une chanteuse lyrique accompagnée par 2 musiciens à la viole de gambe et à la guitare baroque et au théorbe.

Spécialiste de la musique baroque d’Amérique latine, il propose un programme intitulé Rencontre entre 2 mondes qui permet un dialogue musical entre les civilisations

L’ensemble Cronexos est composé d’une chanteuse lyrique accompagnée par 2 musiciens à la viole de gambe et à la guitare baroque et au théorbe.

Spécialiste de la musique baroque d’Amérique latine, il propose un programme intitulé Rencontre entre 2 mondes qui permet un dialogue musical entre les civilisations.

Placées sous le signe du partage et de la découverte, les œuvres de ce programme sont introduites par des explications simples qui permettent au public une réelle appropriation.

Créé en 2009, l’ensemble se produit avec succès en Europe et en Amérique du Sud.

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15 rue de la Tour Séniergues 46240 Lot Occitanie +33 7 71 80 23 86 vivreaseniergues@gmail.com

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English :

The Cronexos ensemble consists of a lyric singer accompanied by 2 musicians on viola da gamba and baroque guitar and theorbo.

Specializing in Latin American baroque music, it offers a program entitled Rencontre entre 2 mondes (Encounter between 2 worlds), which allows a musical dialogue between civilizations

L’événement Concert à Séniergues Concert de musique baroque donné par l’ensemble Cronexos Séniergues a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Labastide-Murat