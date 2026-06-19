Concert A WHALE OF TIME Irish Music O’ Korrigan Gourmand Trélévern

Informations pratiques

Trélévern

Concert A WHALE OF TIME Irish Music

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 23:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

A Whale of Time est un groupe de musique traditionnelle irlandaise basé dans le Trégor, en Bretagne. Son nom est issu d’une expression irlandaise signifiant s’amuser comme des fous . Le quintet interprète des airs de jigs, de valses, de polkas et d’autres réjouissances. Pierre assure le banjo-mandoline-chant, Julien la guitare, Yann le whistle, Julien le bodhrán et Laurence le violon-chant. Découvrez-les à O KORRIGAN GOURMAND et réservez une table dès 19 h. Menu Unique Galette saucisse de Lannion (plat et dessert hors boissons) 25 €. Concert gratuit à partir de 21 h sur la scène couverte. Réservations repas www.okorrigangourmand.fr ou 06 42 66 04 90. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90

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English :

L’événement Concert A WHALE OF TIME Irish Music Trélévern a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose