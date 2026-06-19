Concert Les Souillés de fond de cale O’ Korrigan Gourmand Trélévern
Concert Les Souillés de fond de cale O’ Korrigan Gourmand Trélévern vendredi 19 juin 2026.
Trélévern
Concert Les Souillés de fond de cale
O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Les Souillés… Chansons marinées
35 années d’escales embrumées et plus de 1380 concerts
Issus de divers horizons musicaux, les cinq membres du groupe ont su créer une identité propre, emplit d’amitiés et de complicités. Leur répertoire mêle chansons toniques et balades, le tout aromatisé d’émotion, d’humour, de rire sans oublier une incontournable prise à partie du public.
Levez l’ancre, appareillez, Les Souillés vous propose un voyage sur les rivages de Bretagne, d’Outre Manche et une croisière sur toutes les mers du Monde. Un savant mélange de chansons traditionnelles et de compositions marinées à la sauce celtique…
Venez les découvrir ou les revoir sur la nouvelle scène O KORRIGAN GOURMAND dès 21 H Concert Gratuit et ouvert à tous
Soirée chant de marin, Menu unique ? Galette saucisse et coupe glacée 19.50 € !!!! et tout ce qui va avec * !!! Superbe soirée prolongeant la fête de la musique à Trélévern
Réservation www.okorrigangourmand.fr ou 06 42 66 04 90
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Les Souillés de fond de cale Trélévern a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Trélévern (Côtes-d'Armor)
- Fête de la musique à Trélévern Place de la Mairie Trélévern 19 juin 2026
- Fête de la musique Le comptoir de Trélévern Trélévern 20 juin 2026
- Nasty Kitten O’ Korrigan Gourmand Trélévern 25 juin 2026
- Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou Trélévern 27 juin 2026
- Scardinelli et Sophie O’ Korrigan Gourmand Trélévern 27 juin 2026