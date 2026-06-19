Concert Les Souillés de fond de cale O’ Korrigan Gourmand Trélévern

Trélévern

Concert Les Souillés de fond de cale

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les Souillés… Chansons marinées

35 années d’escales embrumées et plus de 1380 concerts

Issus de divers horizons musicaux, les cinq membres du groupe ont su créer une identité propre, emplit d’amitiés et de complicités. Leur répertoire mêle chansons toniques et balades, le tout aromatisé d’émotion, d’humour, de rire sans oublier une incontournable prise à partie du public.

Levez l’ancre, appareillez, Les Souillés vous propose un voyage sur les rivages de Bretagne, d’Outre Manche et une croisière sur toutes les mers du Monde. Un savant mélange de chansons traditionnelles et de compositions marinées à la sauce celtique…

Venez les découvrir ou les revoir sur la nouvelle scène O KORRIGAN GOURMAND dès 21 H Concert Gratuit et ouvert à tous

Soirée chant de marin, Menu unique ? Galette saucisse et coupe glacée 19.50 € !!!! et tout ce qui va avec * !!! Superbe soirée prolongeant la fête de la musique à Trélévern

Réservation www.okorrigangourmand.fr ou 06 42 66 04 90

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90

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English :

L’événement Concert Les Souillés de fond de cale Trélévern a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose