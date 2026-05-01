Cazaunous

CONCERT ACCORDS PERDUS CHANSONS FRANÇAISES DÉCALÉES

CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Lo Cazau accueille Accords Perdus en concert !

Concert Accords Perdus chansons françaises décalées à Cazaunous

Concert tout public 2 h

Le café sera ouvert à partir de 19 h

Dans le cadre intimiste du Cazau, venez à la rencontre de ce duo de musiciens multi-instrumentistes (guitare, ukulélé, accordéon, batterie). Ils proposent une chanson française décalée qui célèbre les petits riens du quotidien.

Un répertoire engagé, drôle et festif, aux influences swing, java, reggae, pop et disco… .

CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Lo Cazau welcomes Accords Perdus in concert!

L’événement CONCERT ACCORDS PERDUS CHANSONS FRANÇAISES DÉCALÉES Cazaunous a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE