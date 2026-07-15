AGENDA · La Bégude-de-Mazenc
Concert ADN Musique La Bégude-de-Mazenc
mercredi 19 août 2026 · La Bégude-de-Mazenc
Informations pratiques
La Bégude-de-Mazenc
Concert ADN Musique
Place de la Fontaine La Bégude-de-Mazenc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Trio vocal pop, soul & variétés. Des reprises qui font chanter et danser !
.
Place de la Fontaine La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 52 73 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A pop, soul, and variety vocal trio. Covers that’ll have you singing and dancing!
L’événement Concert ADN Musique La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à La Bégude-de-Mazenc (Drôme)
- Visite guidée de Châteauneuf de Mazenc La Bégude-de-Mazenc 15 juillet 2026
- Arsilda, reine du Ponto MIRANDOLINA & CIE La Bégude-de-Mazenc 17 juillet 2026
- Marché semi-nocturne artisanal La Bégude-de-Mazenc 24 juillet 2026
- Figaro un barbier ! MIRANDOLINA & CIE La Bégude-de-Mazenc 28 juillet 2026
- Fête votive La Bégude-de-Mazenc 31 juillet 2026