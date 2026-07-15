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AGENDA · La Bégude-de-Mazenc

Concert ADN Musique La Bégude-de-Mazenc

mercredi 19 août 2026 · La Bégude-de-Mazenc

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place de la Fontaine
Ville
26160 La Bégude-de-Mazenc
Département
Drôme
Tarif

La Bégude-de-Mazenc

Concert ADN Musique

Place de la Fontaine La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Trio vocal pop, soul & variétés. Des reprises qui font chanter et danser !
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Place de la Fontaine La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 52 73 12 

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English :

A pop, soul, and variety vocal trio. Covers that’ll have you singing and dancing!

L’événement Concert ADN Musique La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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