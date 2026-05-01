Concert Afro-Pop AGON et ses musiciens Montjavoult

Montjavoult

Concert Afro-Pop AGON et ses musiciens

11 rue de la MAIRIE Montjavoult Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:15:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

L’association Le Bonheur est dans le Pré présente AGON en concert jeudi 7 mai, 20h30, salle DADO-HESSIE de Montjavoult (60240), 11 rue de la Mairie.

Stationnement au niveau du calvaire, rue de la Mairie.

Cet enfant du Tchad, musicien professionnel est en concert à Paris dans les prochains jours et il est hébergé dans le VEXIN. Il aurait été dommage de ne pas l’entendre par chez nous ! Ainsi, nous n’avons pas résisté à organiser une soirée autour de lui !

AGON vit dans un pays où plus de 80 dialectes ethnies cohabitent.

Cette diversité façonne son univers artistique et nourrit son besoin d’une musique qui rassemble.

AGON développe une signature musicale unique, afro-pop, alternative, tradi-moderne.

Venez découvrir la musique engagée et humaniste de cette étoile montante, à la voix pure.

Artiste de scène et de cœur, AGON entourée de ses 3 musiciens (batteur, bassiste, guitariste) transmet une musique ancrée et une vision internationale.

L’association Le Bonheur est dans le Pré présente AGON en concert jeudi 7 mai, 20h30, salle DADO-HESSIE de Montjavoult (60240), 11 rue de la Mairie.

Stationnement au niveau du calvaire, rue de la Mairie.

Cet enfant du Tchad, musicien professionnel est en concert à Paris dans les prochains jours et il est hébergé dans le VEXIN. Il aurait été dommage de ne pas l’entendre par chez nous ! Ainsi, nous n’avons pas résisté à organiser une soirée autour de lui !

AGON vit dans un pays où plus de 80 dialectes ethnies cohabitent.

Cette diversité façonne son univers artistique et nourrit son besoin d’une musique qui rassemble.

AGON développe une signature musicale unique, afro-pop, alternative, tradi-moderne.

Venez découvrir la musique engagée et humaniste de cette étoile montante, à la voix pure.

Artiste de scène et de cœur, AGON entourée de ses 3 musiciens (batteur, bassiste, guitariste) transmet une musique ancrée et une vision internationale. .

11 rue de la MAIRIE Montjavoult 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 65 09 12 99 catry.pascal@gmail.com

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English :

The association Le Bonheur est dans le Pré presents AGON in concert Thursday May 7, 8:30pm, salle DADO-HESSIE, Montjavoult (60240), 11 rue de la Mairie.

Parking by the calvary, rue de la Mairie.

This child of Chad, a professional musician, is in concert in Paris in the next few days and is staying in the VEXIN. It would have been a shame not to hear him here! So we couldn’t resist organizing an evening around him!

AGON lives in a country where over 80 dialects/ethnic groups cohabit.

This diversity shapes his artistic universe and feeds his need for music that brings people together.

AGON has developed a unique musical signature, afro-pop, alternative, tradi-modern.

Come and discover the committed, humanist music of this rising star with a pure voice.

An artist of the stage and of the heart, AGON, surrounded by her 3 musicians (drummer, bassist, guitarist), transmits a deeply rooted music and an international vision.

L’événement Concert Afro-Pop AGON et ses musiciens Montjavoult a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre