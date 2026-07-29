Concert Afro Tala (afro-beat & world music) Ar Mouskoul Cave de Kergoat Moëlan-sur-Mer
samedi 15 août 2026 · Ar Mouskoul Cave de Kergoat · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Concert Afro Tala (afro-beat & world music)
Ar Mouskoul Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Afro Tala se représente au Ar Morskoul Cave de Kergoat avec un concert afro-beat & world music.
Entrée libre. .
Ar Mouskoul Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12
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English :
L’événement Concert Afro Tala (afro-beat & world music) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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