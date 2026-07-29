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Concert Afro Tala (afro-beat & world music) Ar Mouskoul Cave de Kergoat Moëlan-sur-Mer

samedi 15 août 2026 · Ar Mouskoul Cave de Kergoat · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Ar Mouskoul Cave de Kergoat
Adresse
2 Rue Cécile Ravallec
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Concert Afro Tala (afro-beat & world music)

Ar Mouskoul Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Afro Tala se représente au Ar Morskoul Cave de Kergoat avec un concert afro-beat & world music.
Entrée libre.   .

Ar Mouskoul Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12 

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English :

L’événement Concert Afro Tala (afro-beat & world music) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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