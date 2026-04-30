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Concert Aguanomas Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Concert Aguanomas Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne dimanche 9 août 2026.

Lieu : Parvis du Relais de la Côte de Beauté

Adresse : 136, Boulevard de la Côte de Beauté

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Aguanomas

Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136, Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Aguanomas groupe de son cubain composé de six musiciens, vous invite à plonger dans une ambiance chaleureuse, festive et dansante. À travers un répertoire ancré dans la tradition, le groupe fait revivre la richesse et l’énergie de la musique cubaine.
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Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136, Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

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English :

Aguanomas, a six-piece Cuban sound group, invites you to immerse yourself in a warm, festive and danceable atmosphere. With a repertoire rooted in tradition, the group brings to life the richness and energy of Cuban music.

L’événement Concert Aguanomas Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique

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