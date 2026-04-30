Concert Aguanomas Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne
Concert Aguanomas Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne dimanche 9 août 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Concert Aguanomas
Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136, Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Aguanomas groupe de son cubain composé de six musiciens, vous invite à plonger dans une ambiance chaleureuse, festive et dansante. À travers un répertoire ancré dans la tradition, le groupe fait revivre la richesse et l’énergie de la musique cubaine.
.
Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136, Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aguanomas, a six-piece Cuban sound group, invites you to immerse yourself in a warm, festive and danceable atmosphere. With a repertoire rooted in tradition, the group brings to life the richness and energy of Cuban music.
L’événement Concert Aguanomas Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)
- Don du Sang Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne 7 mai 2026
- Suzac, soyez à la pointe Sortie nature dans le cadre de la Fête de la Nature 2026 Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne 20 mai 2026
- Atelier familial De la ruche au miel dans le cadre de la Fête de la Nature 2026 Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne 20 mai 2026
- Exposition Marie-France Bernois Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne 25 mai 2026
- Les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale à Saint-Georges-de-Didonne parking du Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne 28 mai 2026