Cérences

Concert Ajax Vander

2 Rue du Bocage Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Chansons à vif, nées de ruptures et de quête de soi. Un concert intime mais rythmé, mêlant compositions originales et reprises inattendues, transitionnant en blind test affectif où humour et sincérité rencontrent les émotions brutes. .

2 Rue du Bocage Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 68 91 60 lalunerousse50@orange.fr

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English : Concert Ajax Vander

L’événement Concert Ajax Vander Cérences a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Granville Terre et Mer