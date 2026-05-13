Vie paysanne dans le bocage PARKING DU LAVOIR Cérences

Cérences

Vie paysanne dans le bocage

PARKING DU LAVOIR 10ter Rue du Bocage Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Quel était donc le quotidien d’une famille paysanne dans le bocage du XIXè siècle ? Avant l’avènement de l’agriculture mécanisée et l’exode rural qui accompagne l’essor de l’industrie, nombre de familles vivaient en quasi-autonomie dans le bocage.

Partons en immersion dans le quotidien des paysans et paysannes au rythme des saisons ; explorons les interactions qu’ils et elles entretenaient avec le bocage, ce lieu de vie façonné par leurs besoins, leurs pratiques, leurs traditions.

Durée de 2h-2h30, boucle de 5km, contactez moi si temps incertain. Inscription conseillée, prévoir des espèces pour le règlement sur place. .

PARKING DU LAVOIR 10ter Rue du Bocage Cérences 50510 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

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English : Vie paysanne dans le bocage

L’événement Vie paysanne dans le bocage Cérences a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer