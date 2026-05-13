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Vie paysanne dans le bocage PARKING DU LAVOIR Cérences

Vie paysanne dans le bocage PARKING DU LAVOIR Cérences

Vie paysanne dans le bocage PARKING DU LAVOIR Cérences vendredi 14 août 2026.

Lieu : PARKING DU LAVOIR

Adresse : 10ter Rue du Bocage

Ville : 50510 Cérences

Département : Manche

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Cérences

Vie paysanne dans le bocage

PARKING DU LAVOIR 10ter Rue du Bocage Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Quel était donc le quotidien d’une famille paysanne dans le bocage du XIXè siècle ? Avant l’avènement de l’agriculture mécanisée et l’exode rural qui accompagne l’essor de l’industrie, nombre de familles vivaient en quasi-autonomie dans le bocage.

Partons en immersion dans le quotidien des paysans et paysannes au rythme des saisons ; explorons les interactions qu’ils et elles entretenaient avec le bocage, ce lieu de vie façonné par leurs besoins, leurs pratiques, leurs traditions.

Durée de 2h-2h30, boucle de 5km, contactez moi si temps incertain. Inscription conseillée, prévoir des espèces pour le règlement sur place.   .

PARKING DU LAVOIR 10ter Rue du Bocage Cérences 50510 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54  communbocage@proton.me

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English : Vie paysanne dans le bocage

L’événement Vie paysanne dans le bocage Cérences a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer

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