Concert Alain de Nardis Le Yard Étretat

Informations pratiques

Étretat

Concert Alain de Nardis

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Figure reconnue de la scène rouennaise et nationale avec son groupe Nurse, Alain de Nardis explore également en solo un univers marqué par le blues et les sonorités américaines. .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

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English : Concert Alain de Nardis

L’événement Concert Alain de Nardis Étretat a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie