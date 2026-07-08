Concert Alain de Nardis Le Yard Étretat
samedi 18 juillet 2026 · Le Yard · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Concert Alain de Nardis
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Figure reconnue de la scène rouennaise et nationale avec son groupe Nurse, Alain de Nardis explore également en solo un univers marqué par le blues et les sonorités américaines. .
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com
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English : Concert Alain de Nardis
L’événement Concert Alain de Nardis Étretat a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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