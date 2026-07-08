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AGENDA · Étretat

Concert Alain de Nardis Le Yard Étretat

samedi 18 juillet 2026 · Le Yard · Étretat

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Le Yard
Adresse
37 Rue Alphonse Karr
Ville
76790 Étretat
Département
Seine-Maritime
Tarif

Étretat

Concert Alain de Nardis

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Figure reconnue de la scène rouennaise et nationale avec son groupe Nurse, Alain de Nardis explore également en solo un univers marqué par le blues et les sonorités américaines.   .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie   normandie37@le-yard.com

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English : Concert Alain de Nardis

L’événement Concert Alain de Nardis Étretat a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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