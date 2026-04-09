Concert Alizarina Run ar Puns Châteaulin

Châteaulin

Concert Alizarina

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Le Run Ar Puñs présente Alizarina, solo électro porté par une clarinette organique qui virevolte au-dessus de puissants kicks et basses technoïdes.

Accompagné de son instrument, Alizarina propose un set live mêlant techno, klezmer, musiques balkaniques et tsiganes, offrant un son à la fois dansant et mémorable. Sensible, subtil et poétique, cet alchimiste musical invite le public à plonger dans son univers unique, où rythmes électro et mélodies envoûtantes se rencontrent pour créer une expérience électrisante et immersive. .

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

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English : Concert Alizarina

L’événement Concert Alizarina Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE