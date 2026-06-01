P’tit déj auteur Bibliothèque Perrine-de-Grissac Châteaulin
P’tit déj auteur Bibliothèque Perrine-de-Grissac Châteaulin samedi 20 juin 2026.
Châteaulin
P’tit déj auteur
Bibliothèque Perrine-de-Grissac 7 Quai Robert Alba Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rencontre avec Gérard ALLE et Jean-Luc THOMAS.
A l’occasion de la Fête de la musique, laissez-vous porter par une rencontre sensible et inspirante où la lecture se mêle aux notes envoûtantes de la flûte. Un instant suspendu pour écouter,
découvrir et échanger avec les artistes dans une ambiance conviviale.
Installez-vous, prenez le temps… La Ville de Châteaulin vous offre boissons chaudes et viennoiseries pour accompagner ce joli moment de partage. .
Bibliothèque Perrine-de-Grissac 7 Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 56 04 73 55
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English :
L’événement P’tit déj auteur Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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