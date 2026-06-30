Cirque Bostok Parking Terre Pierre en face Coatigrac’h Châteaulin
mardi 4 août 2026 · Parking Terre Pierre en face Coatigrac'h · Châteaulin
Informations pratiques
Châteaulin
Cirque Bostok
Parking Terre Pierre en face Coatigrac’h 121 Rocade de Quimill Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-05
Le Cirque Bostok pose son chapiteau à Châteaulin pour deux représentations. Petits et grands sont invités à venir découvrir un spectacle mêlant acrobaties, clowns et magie.
Durée du spectacle 1h45
Réservation conseillée au 07 62 42 52 58 .
Parking Terre Pierre en face Coatigrac’h 121 Rocade de Quimill Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 7 62 42 52 58
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English :
L’événement Cirque Bostok Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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