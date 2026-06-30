UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteaulin

Cirque Bostok Parking Terre Pierre en face Coatigrac’h Châteaulin

mardi 4 août 2026 · Parking Terre Pierre en face Coatigrac'h · Châteaulin

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Parking Terre Pierre en face Coatigrac'h
Adresse
121 Rocade de Quimill
Ville
29150 Châteaulin
Département
Finistère
Tarif

Châteaulin

Cirque Bostok

Parking Terre Pierre en face Coatigrac’h 121 Rocade de Quimill Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-05

Le Cirque Bostok pose son chapiteau à Châteaulin pour deux représentations. Petits et grands sont invités à venir découvrir un spectacle mêlant acrobaties, clowns et magie.

Durée du spectacle 1h45
Réservation conseillée au 07 62 42 52 58   .

Parking Terre Pierre en face Coatigrac’h 121 Rocade de Quimill Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 7 62 42 52 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cirque Bostok Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

À voir aussi à Châteaulin (Finistère)