Châteaulin

Balade commentée pour découvrir Châteaulin

Les Halles Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Au détour des rues, ponts et places, partez à la découverte de l’histoire de Châteaulin. Une balade en plusieurs étapes qui démarre en plein cœur du centre-ville. Détails insolites de l’architecture et histoire secrète des édifices vous seront contés. Départ à 20h devant les halles (place du marché). Durée 1h30. Tout public. Sans inscription .

Les Halles Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 59 76

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L’événement Balade commentée pour découvrir Châteaulin Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE