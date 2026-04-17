Châteaulin

Festival Totally Slay

Run ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 13:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La Sauterie est un regroupement de sauterelles, des insectes orthoptères de la famille des Tettigoniidae, que se déplacent en sautant sur le rythme de fréquences musicales, qu’elles parviennent à capter grâce aux conduits auditifs situés sur leurs pattes. Leur capacité auditive hors-norme leur permet de capter des ultra-sons et ainsi mixer n’importe quel style de musique qui fera danser même les chauves-souris. Ce sont également des insectes sociaux, qui vivent en groupe et sont connus pour leur facultés de réduction des risques et de prévention auprès des individus de leur communauté. L’assoperilleux, une asso de copain.es crée en 2023 qui a pour but d’organiser des évènements festifs et de faire découvrir et diffuser le monde alternatif, engagé et marginal du spectacle (musique, cirque, théâtre). .

Run ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

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English :

L’événement Festival Totally Slay Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE