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Journée découverte de la mosaïque Châteaulin

Journée découverte de la mosaïque Châteaulin samedi 25 juillet 2026.

Adresse : 32 Rue de Coatigrach

Ville : 29150 Châteaulin

Département : Finistère

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Châteaulin

Journée découverte de la mosaïque

32 Rue de Coatigrach Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Journée découverte de la mosaïque.   .

32 Rue de Coatigrach Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 58 93 06 90 

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English :

L’événement Journée découverte de la mosaïque Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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