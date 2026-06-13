Journée découverte de la mosaïque Châteaulin samedi 25 juillet 2026.

Châteaulin

Journée découverte de la mosaïque

32 Rue de Coatigrach Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Journée découverte de la mosaïque. .

32 Rue de Coatigrach Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 58 93 06 90

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English :

L’événement Journée découverte de la mosaïque Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE