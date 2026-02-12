Le vendredi, on marche ! Châteaulin
Le vendredi, on marche ! Châteaulin vendredi 7 août 2026.
Le vendredi, on marche !
Quai Amiral Cosmao Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vous aimez la marche à pied ? La Ville de Châteaulin vous invite à participer à des randonnées tous les quinze jours !
Randonnées de 8 à 10 km
Un vendredi sur deux, des bénévoles passionnés vous emmènent pour des randonnées à travers les ribines, garennes et sous-bois de Châteaulin et de ses environs. Ces sorties sont l’occasion parfaite de se détendre en pleine nature, dans une ambiance conviviale et décontractée.
Horaires Rendez-vous à 20h sur le parking du quai Cosmao.
Gratuit et ouvert à tous, tous niveaux (rythme soutenu). Sans inscription.
N’attendez plus, enfilez vos chaussures et venez marcher ! .
Quai Amiral Cosmao Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 59 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le vendredi, on marche !
L’événement Le vendredi, on marche ! Châteaulin a été mis à jour le 2026-02-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE