Le vendredi, on marche !

Quai Amiral Cosmao Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vous aimez la marche à pied ? La Ville de Châteaulin vous invite à participer à des randonnées tous les quinze jours !

Randonnées de 8 à 10 km

Un vendredi sur deux, des bénévoles passionnés vous emmènent pour des randonnées à travers les ribines, garennes et sous-bois de Châteaulin et de ses environs. Ces sorties sont l’occasion parfaite de se détendre en pleine nature, dans une ambiance conviviale et décontractée.

Horaires Rendez-vous à 20h sur le parking du quai Cosmao.

Gratuit et ouvert à tous, tous niveaux (rythme soutenu). Sans inscription.

N’attendez plus, enfilez vos chaussures et venez marcher ! .

Quai Amiral Cosmao Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 59 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le vendredi, on marche !

L’événement Le vendredi, on marche ! Châteaulin a été mis à jour le 2026-02-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE