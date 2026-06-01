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Concert Amistad duo Dinéault

Concert Amistad duo Dinéault vendredi 12 juin 2026.

Adresse : D'Elfe in Breizh

Ville : 29150 Dinéault

Département : Finistère

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Dinéault

Concert Amistad duo

D’Elfe in Breizh Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Avec Juan Manuel et Juanito
Répertoire Manu CHao, Estopa, Gipsy kings, Charles Aznavour, Buena Vista social club, Francis Cabrel, Edith Piaf….   .

D’Elfe in Breizh Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44 

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English :

L’événement Concert Amistad duo Dinéault a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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