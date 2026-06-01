Concert Amistad duo Dinéault
Concert Amistad duo Dinéault vendredi 12 juin 2026.
Dinéault
Concert Amistad duo
D’Elfe in Breizh Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Avec Juan Manuel et Juanito
Répertoire Manu CHao, Estopa, Gipsy kings, Charles Aznavour, Buena Vista social club, Francis Cabrel, Edith Piaf…. .
D’Elfe in Breizh Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Amistad duo Dinéault a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Dinéault (Finistère)
- Visite guidée Dinéault 15 juin 2026