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AGENDA · Seichamps

Concert Amours d’été Douceur pop & récits sensibles Seichamps

dimanche 23 août 2026 · Seichamps

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
54280 Seichamps
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Seichamps

Concert Amours d’été Douceur pop & récits sensibles

Seichamps Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Line-up du jour :
16h Lust (Nancy) 
17h30 Valentine Laurent (Nancy)Tout public
0  .

Seichamps 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 29 12 61 

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English :

Today’s lineup%A0:
4:00 p.m. Lust (Nancy)%A0
5:30 p.m. Valentine Laurent (Nancy)

L’événement Concert Amours d’été Douceur pop & récits sensibles Seichamps a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY