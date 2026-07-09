Informations pratiques

Seichamps

Concert Amours d’été Douceur pop & récits sensibles

Seichamps Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Line-up du jour :

16h Lust (Nancy)

17h30 Valentine Laurent (Nancy)Tout public

0 .

Seichamps 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 29 12 61

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English :

Today’s lineup%A0:

4:00 p.m. Lust (Nancy)%A0

5:30 p.m. Valentine Laurent (Nancy)

L’événement Concert Amours d’été Douceur pop & récits sensibles Seichamps a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY