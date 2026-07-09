Concert Amours d’été Douceur pop & récits sensibles Seichamps
dimanche 23 août 2026 · Seichamps
Informations pratiques
Seichamps
Concert Amours d’été Douceur pop & récits sensibles
Seichamps Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Line-up du jour :
16h Lust (Nancy)
17h30 Valentine Laurent (Nancy)Tout public
0 .
Seichamps 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 29 12 61
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English :
Today’s lineup%A0:
4:00 p.m. Lust (Nancy)%A0
5:30 p.m. Valentine Laurent (Nancy)
L’événement Concert Amours d’été Douceur pop & récits sensibles Seichamps a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY