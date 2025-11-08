Concert Amphiprion une création originale de Tony Pagano Plouescat

Concert Amphiprion une création originale de Tony Pagano

Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

C’est une œuvre originale qu’il a entièrement composée pour un double quatuor: de jazz et de musique classique. L’occasion unique de voir le mariage scénique de ces 2 styles de musique.

Les musiciens de jazz viennent de Lyon et sont des habitués des grandes scènes françaises.

Un concert exceptionnel en perspective, orchestré par un grand monsieur du Jazz, Tony Pagano. Tony a accompagné les plus grands: Ella Fitzgerald et Michel Legrand notamment. .

Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18

