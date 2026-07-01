CONCERT ANACHRONIC TRIBU Ceyras
mercredi 29 juillet 2026 · Ceyras
Informations pratiques
Ceyras
CONCERT ANACHRONIC TRIBU
Place de la Vierge Ceyras Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Anachronic Tribu chante Les Enfants Terribles lors d’un concert tout public
Dans le cadre de la programmation estivale de la Communauté de Communes du Clermontais, venez découvrir Anachronic Tribu dans un concert consacré aux plus grands titres des Enfants Terribles.
Venez partager une belle soirée musicale en famille ou entre amis !
Gratuit pour les moins de 12 ans. .
Place de la Vierge Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 24 65
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English :
Anachronic Tribu performs Les Enfants Terribles at a concert open to all ages
L’événement CONCERT ANACHRONIC TRIBU Ceyras a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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