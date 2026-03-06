Villefranche-du-Périgord

Concert Années 80

6/8 place de la liberté Villefranche-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-08-08

Concert Sticky Valentine musique des années 80 au restaurant Aux multiples saveurs à Villefranche du Périgord à 19h30 restauration possible sur place réservation souhaitée au 05 53 31 37 97 .

6/8 place de la liberté Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 37 97

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English : Concert Années 80

L’événement Concert Années 80 Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2026-05-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne