Concert anniversaire des 60 ans Oizon
Concert anniversaire des 60 ans Oizon mercredi 22 juillet 2026.
Concert anniversaire des 60 ans
Grande galerie extérieure Oizon Cher
Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:45:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
PIANO, CHANT, GUITARE, VIOLON ET CLARINETTE ET ART ORATOIRE.
Marine Chagnon (en photo) a interprété la Marseillaise lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d’hiver 2026 à Milan-Cortina. La critique a acclamé Marine et l’a trouvé captivante. Marine nous fait l’honneur de revenir au Festival pour notre plus grande joie, Elle sera accompagnée d’artistes ayant déjà joué au Festival le clarinettiste Pierre Génisson, le pianiste Maxence Pilchen et le guitariste Emmanuel Rossfelder auxquels se joindra la violoniste Mi-sa Yang ainsi que l’avocat Bertrand Périer, l’un des spécialistes français les plus reconnus de l’art oratoire.
Organisé par le Festival de Boucard. 29 .
Grande galerie extérieure Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 90 23 82 contact@festival-boucard.fr
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English :
Marine Chagnon, a talented soprano, and Maxence Pilchen, a virtuoso pianist, form a remarkable duo combining sensitivity and technique.
L’événement Concert anniversaire des 60 ans Oizon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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