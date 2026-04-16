Boofzheim

Concert annuel

4 rue de l’Eglise Boofzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Avec la participation de l’orchestre des Rhinschnooge et des musiciens de l’école de musique.

Avec la participation de l’orchestre des Rhinschnooge et des musiciens de l’école de musique.

Petite restauration et buvette. .

4 rue de l’Eglise Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 09 19 90

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English :

With the participation of the Rhinschnooge orchestra and musicians from the music school.

L’événement Concert annuel Boofzheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Grand Ried