Concert Anouck ~ Festival Les Résonances ~, Château de Bioule, Bioule

Informations pratiques

Concert Anouck ~ Festival Les Résonances ~ Dimanche 20 septembre, 16h30 Château de Bioule Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Voyager en compagnie d’Anouck, c’est partir à la rencontre de chants traditionnels, dans une traversée envoûtante et étonnante.

Derrière ce prénom, les trois voix de Sam Brault, Claire Lenoël et Jessica Valverde interprètent des airs traditionnels en français, occitan, espagnol et judéo-espagnol, en les enveloppant d’une modernité élégante et d’un élan aventureux.

Leur nouvelle création, Comae Berenices, compose une constellation de sons, à la croisée de la polyphonie vocale et des musiques actuelles.

Accompagnée de percussions, d’un synthétiseur minimaliste et d’un harmonium, leur musique s’inscrit dans un projet hybride, tissant des paysages poétiques et contemporains.

Site du groupe : https://antredudrac.com/projet/anouck/

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Plus d’informations sur : https://www.tarnetgaronne-artsetculture.fr/

Château de Bioule Place du château, 82800 Bioule Bioule 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 29 84 [{« link »: « https://antredudrac.com/projet/anouck/ »}, {« link »: « https://www.tarnetgaronne-artsetculture.fr/ »}] Ce château fort médiéval bien conservé, est un édifice remarquable de la fin du XIIIe siècle, classé au titre des Monuments historiques.

Il s’organise autour d’une cour centrale selon un plan quadrangulaire pourvu de volumes circulaires aux angles. Son plan et son organisation sont plus complexes que ceux de Nègrepelisse car ici, la construction en brique a englobé des édifices antérieurs (chapelle et donjon quadrangulaire, tous deux d’époque romane).

L’histoire du château au Moyen Âge est liée à celle de la famille Cardaillac, proche des rois de France. Les fresques médiévales de la salle des preux et de la chapelle constituent le joyau de ce château qui, autre curiosité, abrite l’école du village depuis 1889.

Voyager en compagnie d’Anouck, c’est partir à la rencontre de chants traditionnels, dans une traversée envoûtante et étonnante.

© Alicia Gardes