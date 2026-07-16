Visite guidée à 2 voix du château de Bioule (français et occitan), Château de Bioule, Bioule

Informations pratiques

Visite guidée à 2 voix du château de Bioule (français et occitan) Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Château de Bioule Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez ce château du XIIIe siècle, aujourd’hui transformé en école, situé au bord de l’Aveyron et classé au titre des monuments historiques. Vous pourrez notamment admirer les remarquables peintures murales médiévales qu’il abrite, récemment restaurées.

La visite sera menée par une guide-conférencière de l’AGIT et par René Gineste, habitant de Bioule, ancien élève et ancien professeur au château.

Une collecte de fonds est organisée avec la Fondation du Patrimoine afin de restaurer le château. Pour aider, vous pouvez faire un don : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-ecole-de-bioule/103673

Tout public. Réservation obligatoire.

Visite organisée par le PETR du Pays Midi-Quercy, la commune de Bioule et l’office de tourisme du Quercy Vert-Aveyron.

Château de Bioule Place du château, 82800 Bioule Bioule 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 29 84 [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 67 29 84 »}] [{« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-ecole-de-bioule/103673″}] Ce château fort médiéval bien conservé, est un édifice remarquable de la fin du XIIIe siècle, classé au titre des Monuments historiques.

Il s’organise autour d’une cour centrale selon un plan quadrangulaire pourvu de volumes circulaires aux angles. Son plan et son organisation sont plus complexes que ceux de Nègrepelisse car ici, la construction en brique a englobé des édifices antérieurs (chapelle et donjon quadrangulaire, tous deux d’époque romane).

L’histoire du château au Moyen Âge est liée à celle de la famille Cardaillac, proche des rois de France. Les fresques médiévales de la salle des preux et de la chapelle constituent le joyau de ce château qui, autre curiosité, abrite l’école du village depuis 1889.

Découvrez ce château du XIIIe siècle devenu une école, situé en bord d’Aveyron et classé “Monuments Historiques ». Vous profiterez notamment des magnifiques peintures murales médiévales qu’il ! par …

©Pierre Soissons