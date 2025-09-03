Concert Antonio Lizana Plancoët

Concert Antonio Lizana Plancoët samedi 4 avril 2026.

SolenVal Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

2026-04-04

Vishuddha

Avec sa culture andalouse mêlée d’un soupçon de sonorités mauresques et d’une pincée de nuances gitanes… Comment ne pas fondre devant cet éblouissant représentant de la nouvelle génération flamenco jazz ? Son saxophone galope sur du velours. Les voix nobles et enfiévrées nous empoignent dans des ballades émouvantes. Accompagné du génial danseur et chanteur El Mawi de Cádiz et d’un trio de musiciens de haut-vol ce flamenco hybride nous transporte dans des vibrations nobles et enfiévrées. Palmas, jaleos, chants gaditans, improvisations racées font de chaque concert d’Antonio Lizana un voyage inoubliable.

Chant, saxophones Antonio Lizana

Piano, claviers, choeurs Daniel Garcia Diego, David Sancho

Basse électrique Arin Keshishi

Batterie Shayan Fathi

Danse, choeurs El Mawi

Tout public

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

à l’Office de Tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. (Informations par mail à infos@dinan-capfrehel.com ou par téléphone au 08 25 95 01 22 service 15 cts par appel + prix d’un appel)

– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

SolenVal Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

