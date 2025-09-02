Les Jacobambins Cheminements SolenVal Plancoët

SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26 17:55:00

2026-04-26

Théâtre de lumière et d’ombres

Par la compagnie F.L.O.P

Le temps d’un bivouac, un randonneur prend peu à peu conscience de l’imperceptible

mouvement du monde qui l’entoure. A partir de peu, il révèle l’invisibilité des choses

et nous propose une immersion poétique dans un paysage imaginaire.

Création Philippe Lefebvre (Flop) et Julie Dumons

Jeu Philippe Lefebvre (Flop)

Régie Julie Dumons

Aides précieuses de Nicolas Le Bodic (bidouilles électroniques)

Emile Lefebvre (Animation 3D), Freddy Boisliveau (son), Laure Chartier (raccommodage)

Accompagnement administratif Pauline Bontemps & Marie Leduc

Dès 5 ans .

SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03

