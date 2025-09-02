Les Jacobambins Cheminements SolenVal Plancoët
Les Jacobambins Cheminements SolenVal Plancoët dimanche 26 avril 2026.
Les Jacobambins Cheminements
SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 17:55:00
Date(s) :
2026-04-26
Théâtre de lumière et d’ombres
Par la compagnie F.L.O.P
Le temps d’un bivouac, un randonneur prend peu à peu conscience de l’imperceptible
mouvement du monde qui l’entoure. A partir de peu, il révèle l’invisibilité des choses
et nous propose une immersion poétique dans un paysage imaginaire.
Création Philippe Lefebvre (Flop) et Julie Dumons
Jeu Philippe Lefebvre (Flop)
Régie Julie Dumons
Aides précieuses de Nicolas Le Bodic (bidouilles électroniques)
Emile Lefebvre (Animation 3D), Freddy Boisliveau (son), Laure Chartier (raccommodage)
Accompagnement administratif Pauline Bontemps & Marie Leduc
Dès 5 ans .
SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Jacobambins Cheminements Plancoët a été mis à jour le 2025-09-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme