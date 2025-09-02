Spectacle Zajj Plancoët

Spectacle Zajj Plancoët mardi 5 mai 2026.

SolenVal Plancoët Côtes-d'Armor

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 21:50:00

2026-05-05

Compagnie Duo des Cimes

Un studio de radio désuet et décrépit, des instruments partout.

C’est le début de l’émission musicale Voyage aux Pays du Jazz , exceptionnellement enregistrée en direct, pour vous aujourd’hui. Panique à bord !

Un tantinet gougnafiers, les présentateurs ratent et dérapent avec une intensité

toujours plus grande… Et nous voilà embarqués dans une clownerie virtuose déferlante

de musique et de maladresses. Une fabuleuse histoire de l’histoire du jazz ludique et excentrique, tourbillonnante de gags et cascades. Bien déjanté.

Texte Sandrine Rigeschi, Matthias Lauriot-Prévost, Augustin Ledieu

Mise en Scène Sandrine Rigeschi

Interprétation Matthias Lauriot-Prévost et Augustin Ledieu

Scénographie Agnès de Palmaert

Lumières Jennifer Montesantos

Son François Lanièce

Dès 7 ans

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h (paiement par carte bancaire) ou

à l’Office de Tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. (Informations par mail à infos@dinan-capfrehel.com ou par téléphone au 08 25 95 01 22 service 15 cts par appel + prix d’un appel)

– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

SolenVal Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

