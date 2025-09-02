Danse Welcome Plancoët
Danse Welcome Plancoët mercredi 13 mai 2026.
SolenVal Plancoët Côtes-d’Armor
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13 21:30:00
2026-05-13
Joachim Maudet
Trio troublant où corps et voix se dissocient, dialoguent et s’entremêlent grâce à la magie
de la ventriloquie. Habillés de tops jaune poussin à col cheminée, les yeux écarquillés et le visage impassible, ils babillent à la façon charmante et discrète de la bourgeoisie. Ils commentent la bonne société en déployant une micro-danse absurde. Nous restons suspendus à leurs lèvres immobiles, saisis par un suspense fou et des dialogues foutraques mais quel âge a Chantal ?
Chorégraphie Joachim Maudet
Interprétation Pauline Bigot, Sophie Lèbre & Joachim maudet
Création lumière Nicolas Galland
Création sonore Julien Lafosse
Régisseur.euse lumière Laura Cottard ou Brice Helbert
Régisseur.euse son Rebecca Chamouillet ou Julien Lafosse
Regards extérieurs Chloé Zamboni & Yannick Hugron
Accompagnement voix Pierre Derycke
Production, administration et diffusion Aline Berthou et Charlotte Bayle Aoza Production
Dès 12 ans
Billetterie
– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h (paiement par carte bancaire) ou
à l’Office de Tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. (Informations par mail à infos@dinan-capfrehel.com ou par téléphone au 08 25 95 01 22 service 15 cts par appel + prix d’un appel)
– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.
– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .
SolenVal Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27
