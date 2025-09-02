Danse Welcome Plancoët

Danse Welcome Plancoët mercredi 13 mai 2026.

Plancoët Côtes-d'Armor

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13 21:30:00

2026-05-13

Joachim Maudet

Trio troublant où corps et voix se dissocient, dialoguent et s’entremêlent grâce à la magie

de la ventriloquie. Habillés de tops jaune poussin à col cheminée, les yeux écarquillés et le visage impassible, ils babillent à la façon charmante et discrète de la bourgeoisie. Ils commentent la bonne société en déployant une micro-danse absurde. Nous restons suspendus à leurs lèvres immobiles, saisis par un suspense fou et des dialogues foutraques mais quel âge a Chantal ?

Chorégraphie Joachim Maudet

Interprétation Pauline Bigot, Sophie Lèbre & Joachim maudet

Création lumière Nicolas Galland

Création sonore Julien Lafosse

Régisseur.euse lumière Laura Cottard ou Brice Helbert

Régisseur.euse son Rebecca Chamouillet ou Julien Lafosse

Regards extérieurs Chloé Zamboni & Yannick Hugron

Accompagnement voix Pierre Derycke

Production, administration et diffusion Aline Berthou et Charlotte Bayle Aoza Production

Dès 12 ans

SolenVal Plancoët 22130 Côtes-d'Armor Bretagne

