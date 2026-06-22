Vailhauquès

Concert Approximate

Place le Salet Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Dans le cadre de Place à l’été , la municipalité vous propose une soirée rock énergique avec le groupe APPROXIMATE !

Dans le cadre de la programmation Place à l’été , la municipalité propose un concert du groupe Approximate. Le groupe revisite avec énergie des titres emblématiques du rock et du punk, de The Clash à The Ramones, en passant par The Cure, Offspring ou encore Bad Religion.

Porté par une énergie communicative et le plaisir du live, le concert promet un moment festif et rythmé, entre riffs puissants et ambiance survoltée. Une soirée conviviale à partager en plein air autour de la musique. .

Place le Salet Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70 mairie@ville-vailhauques.fr

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English :

A festive and friendly summer evening at the rhythm of live music

L’événement Concert Approximate Vailhauquès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup