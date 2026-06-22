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Concert Wild Bananas Vailhauquès

Concert Wild Bananas Vailhauquès

Concert Wild Bananas Vailhauquès samedi 15 août 2026.

Adresse
Place le Salet
Ville
34570 Vailhauquès
Département
Hérault
Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Vailhauquès

Concert Wild Bananas

Place le Salet Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Dans le cadre de Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de WILD BANANAS !
Dans le cadre de la programmation Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de WILD BANANAS. Style Cover pop rock

Restauration sur place possible, réservation auprès des commerçants. Tables à disposition.   .

Place le Salet Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70  mairie@ville-vailhauques.fr

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English :

A festive and friendly summer evening at the rhythm of live music

L’événement Concert Wild Bananas Vailhauquès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup