Concert Aquiu Project Un été à Bious Laruns
vendredi 31 juillet 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Concert Aquiu Project Un été à Bious
Guinguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Laissez-vous emporter par l’énergie d’Aquiú Project ! Avec une guitare, une trompette, un accordéon et leurs trois voix, ce trio palois vous invite à un voyage musical mêlant les sonorités de l’Est et d’ailleurs.
Restauration sur place. .
Guinguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me
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English : Concert Aquiu Project Un été à Bious
L’événement Concert Aquiu Project Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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