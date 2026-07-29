Concert Aquiu Projet et Kombo Loko La pêcherie d’Aurit Hagetaubin
mercredi 29 juillet 2026 · La pêcherie d'Aurit · Hagetaubin
Informations pratiques
Hagetaubin
Concert Aquiu Projet et Kombo Loko
La pêcherie d’Aurit 150 Latabaille Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 00:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Concert avec deux groupes palois et alentours blues, jazz et rock.
Buvette sur place et restauration sur place possible avec des producteurs locaux. .
La pêcherie d’Aurit 150 Latabaille Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 66 62 01
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English : Concert Aquiu Projet et Kombo Loko
L’événement Concert Aquiu Projet et Kombo Loko Hagetaubin a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn