Verresatine : visite guidée de l’atelier (soufflage du verre au chalumeau), Verresatine et Verrehaget, Hagetaubin

Informations pratiques

Verresatine : visite guidée de l’atelier (soufflage du verre au chalumeau) 18 et 19 septembre Verresatine et Verrehaget Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire – nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Le temps d’une visite guidée, laissez-vous captiver par la danse de la flamme et découvrez les gestes précis qui donnent vie au verre. Du simple tube de verre à la pièce façonnée, vous suivrez chaque étape du travail du souffleur au chalumeau : chauffe, mise en forme, soufflage, assemblage et finitions.

Cette visite est l’occasion d’entrer au cœur d’un savoir-faire artisanal exigeant, où la maîtrise du geste, la patience et la créativité transforment la matière en objets uniques. Vous découvrirez comment le verre borosilicate, le quartz ou encore le verre sodocalcique prennent forme sous l’action de la chaleur, dans un dialogue permanent entre technique et imagination.

Au fil de la démonstration, vous pourrez observer de près les outils, les méthodes et les secrets d’un métier rare, transmis de génération en génération, qui continue aujourd’hui d’allier tradition et innovation.

Verresatine et Verrehaget 1285 chemin de Pintou, 64370 Hagetaubin Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 67 51 50 https://www.verresatine.fr/ https://fr.linkedin.com/company/verresatine [{« type »: « email », « value »: « sandra.guitteny@verresatine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0559675150 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/verresatine-249007 »}] Implantée dans le Sud-Ouest de la France depuis 2006, l’entreprise Verresatine est l’un des rares spécialistes du façonnage du verre, soufflé au chalumeau. Parking gratuit sur place.

Le temps d’une visite guidée, laissez-vous captiver par la danse de la flamme et découvrez les gestes précis qui donnent vie au verre. Du simple tube de verre à la pièce façonnée, vous suivrez chaque…

©verresatine