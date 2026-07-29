Concert Crazzy Doll and the Bollocks, Loup Malevil La pêcherie d’Aurit Hagetaubin
vendredi 14 août 2026 · La pêcherie d'Aurit · Hagetaubin
Informations pratiques
Hagetaubin
Concert Crazzy Doll and the Bollocks, Loup Malevil
La pêcherie d’Aurit 150 Latabaille Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Concert avec deux groupes du Sud de la France musiques permettant de plonger dans les origines du rock américain, du rockabilly et de la country.
Buvette sur place et restauration sur place possible avec des producteurs locaux. .
La pêcherie d’Aurit 150 Latabaille Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 66 62 01
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English : Concert Crazzy Doll and the Bollocks, Loup Malevil
L’événement Concert Crazzy Doll and the Bollocks, Loup Malevil Hagetaubin a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn