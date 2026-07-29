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AGENDA · Hagetaubin

Concert Crazzy Doll and the Bollocks, Loup Malevil La pêcherie d’Aurit Hagetaubin

vendredi 14 août 2026 · La pêcherie d'Aurit · Hagetaubin

Concert Crazzy Doll and the Bollocks, Loup Malevil La pêcherie d’Aurit Hagetaubin

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La pêcherie d'Aurit
Adresse
150 Latabaille
Ville
64370 Hagetaubin
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hagetaubin

Concert Crazzy Doll and the Bollocks, Loup Malevil

La pêcherie d’Aurit 150 Latabaille Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Concert avec deux groupes du Sud de la France musiques permettant de plonger dans les origines du rock américain, du rockabilly et de la country.

Buvette sur place et restauration sur place possible avec des producteurs locaux.   .

La pêcherie d’Aurit 150 Latabaille Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 66 62 01 

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English : Concert Crazzy Doll and the Bollocks, Loup Malevil

L’événement Concert Crazzy Doll and the Bollocks, Loup Malevil Hagetaubin a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn

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